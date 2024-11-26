Автопарк Наро-Фоминска пополнился новым трактором

В рамках подготовки к зиме 2024-2025 автопарк в Наро-Фоминске был пополнен новым трактором «Беларус». За истекший период 2024 года это уже третий по счету трактор, пополнивший ряды МБУ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пополнение автопарка МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство Верея» трактором «Беларус» значительно укрепит подготовку города к зимнему сезону. Эти современные машины обеспечат более эффективное и оперативное устранение последствий снегопадов, что, в свою очередь, повысит уровень комфорта для жителей.

Трактор «Беларус» станет надежным помощником в труднодоступных местах, где требуется более тщательная работа. С его помощью можно не только убирать крупные массы снега, но и проводить ряд других дорожных работ, таких как выравнивание грунта и подготовка дорог к зимнему обслуживанию. Данная техника значительно расширяет возможности коммунальных служб и помогает поддерживать порядок в городских условиях.

Таким образом, новое оборудование позволит МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство Верея» более эффективно справляться с зимними вызовами, обеспечивая безопасность и удобство для жителей г. Верея в холодный период года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.