Автопарк «Мособлводоканала» пополнился новой спецтехникой

В числе которой:

каналопромывочная машина. Этот автомобиль предназначен для очистки и промывки трубопроводов водоснабжения и водоотведения. Машина позволяет оперативно устранять засоры и поддерживать сети в рабочем состоянии;

два манипулятора на базе КамАЗ 6×6. Эти автомобили оснащены гидравлическими кранами, позволяющими быстро поднимать и перемещать тяжелые грузы, необходимые для ремонта и эксплуатации инженерных коммуникаций. Благодаря повышенной проходимости и грузоподъемности манипуляторов работы будут выполняться быстрее и эффективнее даже в труднодоступных местах.

Преимущества новых машин:

повышение скорости реагирования на обращения граждан;

улучшенная способность справляться с большими объемами работ;

сокращение времени ремонтных работ.

Старт вручения коммунальной спецтехники в этом году дали вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов и министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей – ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.