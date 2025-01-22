Автопарк машиностроительного завода в Орехово-Зуеве пополнился новыми электрокарами

Парк Демиховского машиностроительного внутризаводского транспорта в Орехово-Зуеве пополнится 6 новыми электрокарами: три уже поставлены на предприятие, еще три поступят в первом квартале 2025 года. Современные модели заменят устаревшие транспортные средства. Это позволит улучшить условия труда водителей и более эффективно организовать внутреннюю логистику. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ранее на Демиховском машиностроительном заводе Орехово-Зуевского округа использовались электрокары открытого типа, что затрудняло работу при плохих погодных условиях. Новые электромобили отечественного производства имеют закрытую кабину с автоматизированной панелью управления и системой кондиционирования и отопления.

Машины компактны, однако способны перевозить груз до 1 000 кг, развивая скорость до 40 км/ч. Зарядка аккумулятора происходит быстрее, а значит, увеличивается время использования транспортного средства.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.