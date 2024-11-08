Автопарк коммунальной техники в Лыткарине пополнился новым трактором

Автопарк коммунальной техники муниципального учреждения «ДЕЗ–Лыткарино» пополнился новым трактором «Беларус-82.1». В комплекте с трактором на баланс учреждения передано специализированное навесное оборудование, предназначенное для очистки общественных пространств и внутриквартальных проездов как в зимний, так и летний периоды. Об этом сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«Трактор отличает высокие надежность и экономичность при низких эксплуатационных затратах и высокой производительности. Он обладает хорошими техническими характеристиками, а также отличными ходовыми качествами, экономичным дизелем, комфортным рабочим местом тракториста и эргономичным расположением элементов управления», — отмечает водитель трактора Александр.

В этом году для уборки города в зимний сезон будет задействовано 37 единиц техники, в том числе: комбинированные дорожные машины с пескоразбрасывателем, тракторы «Беларус», прицеп-пескоразбрасыватель, погрузчики фронтальные, мини-погрузчики, самосвалы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.