Автоматизация котельных обеспечит Королеву бесперебойное тепло и горячую воду

В Королеве продолжается масштабная реализация программы по модернизации систем теплоснабжения. Ее основная цель — улучшение качества теплоснабжения и обеспечение бесперебойного отопительного периода. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Одним из ключевых мероприятий, направленных на обеспечение жителей наукограда постоянным теплом и горячей водой, является внедрение системы диспетчеризации котельных. Это позволит в реальном времени мониторить состояние котельных, центральных тепловых пунктов и тепловых сетей, а также оперативно реагировать на возможные инциденты.

На сегодняшний день в Королеве из 25 источников теплоснабжения к информационной системе подключены 19 котельных.

Диспетчеризация позволяет в режиме реального времени отслеживать и управлять работой оборудования дистанционно, своевременно реагировать и принимать необходимые меры. По 3 котельным, в связи с их малой мощностью, мероприятия по диспетчеризации не требуются.

Работы по трем оставшимся объектам планируются к завершению в ближайшее время.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.