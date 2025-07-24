Аварийные службы оперативно убрали упавшее дерево на ул Маяковского в Жуковском

Непогода 22 июля стала причиной падения дерева возле дома № 9 на улице Маяковского в Жуковском. Инцидент был оперативно ликвидирован силами городских аварийных служб, сообщает пресс-служба администрации округа.

Как сообщил глава городского округа Жуковский Андроник Пак, на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Жуковского аварийно-спасательного отряда. Они распилили упавшее дерево и очистили проезжую часть, восстановив движение. Кроме того, специалисты муниципального учреждения «Городское хозяйство» продолжают работу по устранению последствий непогоды — убирают другие поваленные деревья на территории города.

Андроник Пак напомнил, что в случае возникновения нештатных ситуаций жителям следует обращаться в единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 112. Оперативное информирование позволяет своевременно реагировать на происшествия и минимизировать возможные последствия.

Администрация городского округа Жуковский призывает горожан соблюдать осторожность в условиях неблагоприятных погодных явлений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.



Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.