Аварийные ситуации в Ленинском начнут отрабатывать по новому стандарту

Единая дежурная диспетчерская служба Ленинского округа и все аварийно-восстановительные бригады ресурсоснабжающих организаций муниципалитета до 1 октября перейдут на новый стандарт работы. Координировать их деятельность, как и всю систему ЖКХ Подмосковья, будут в новом Центре управления ЖКХ, созданном на базе ЦУРа Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Цель новой структуры — выстроить четкую систему, которая позволит минимизировать время от момента аварийной ситуации до возобновления подачи ресурса жителям. К Центру управления подключили все звенья цепочки, которые участвуют в отработке того или иного отключения, чтобы услуга оказывалась жителям более качественно и бесперебойно», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

По поручению губернатора Андрея Воробьева в систему уже интегрированы все структуры, работающие в сфере ЖКХ Подмосковья: Мособлтепло, Мособлэнерго, Мособлводоканал, Россети, а также профильные министерства. В ближайшее время аварийно-диспетчерские службы муниципалитетов полностью перейдут на новый порядок заполнения заявки об отключениях в соответствии с новой нормативной документацией. С работой Центра управления ЖКХ познакомились заместитель главы Ленинского округа Татьяна Калямина и директор ПТО «Городское хозяйство» Андрей Колесников.

«В Подмосковье запущена самая масштабная в стране программа по модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Она включает в себя не только строительство и реконструкцию объектов ЖКХ, но и цифровизацию этой сферы. По новому стандарту Московской области все инженерные сети оцифрованы. В Ленинском округе 100% котельных оборудованы датчиками для оперативного сигнала о возникающей проблеме. До конца текущего года датчиками будут снабжены и все центральные тепловые пункты, а в дальнейшем — водозаборные узлы. Данные с них оперативно поступают в региональную систему мониторинга, и все службы получают сигнал одновременно для оперативного устранения», — приводятся в сообщении слова Татьяны Каляминой.

Ранее сообщалось, что, если авария требует дополнительных сил, аварийно-восстановительные службы региона направляют в помощь муниципалитетам мобильные резервные бригады.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.