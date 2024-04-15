Аварийные деревья срубили вблизи СНТ в Наро-Фоминском округе

В Наро-Фоминский филиал ГКУ МО «Мособллес» поступила просьба жителей СНТ «Меркурий — Деденево» убрать аварийные деревья на территории лесного фонда, зависшие над дорогой, которая ведет в их садовое товарищество. Деревья могли в любой момент упасть на дорогу, по которой ходят люди и проезжают машины. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Сотрудники лесничества выехали на место и устранили аварийную ситуацию: распилили опасные деревья и сложили части их стволов и ветвей в поленницы для естественного перегнивания.

Самостоятельно аварийные деревья пилить не стоит. Во-первых, без должных умений и оборудования — это опасно, а во-вторых, действующее законодательство предусматривает за незаконную рубку деревьев административное наказание в виде штрафа в размере до 5 тыс. рублей для физических лиц и до 500 тыс. рублей — для юридических лиц. Если нанесенный ущерб составит более 5 тыс. рублей, нарушителя ждет уголовная ответственность.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.