Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

сегодня в 17:04

Аварийные бригады работают на местах подтоплений в Долгопрудном

Все службы Долгопрудного работают в усиленном режиме, ликвидируя последствия сильнейшего ливня. Они осуществляют мероприятия по перекачке воды, прочистке дождеприемников и ливнестоков, механизированному водоотведению, сообщает пресс-служба администрации округа.

В МУП «Инженерные сети Долгопрудного» отметили, что в усиленном режиме работают канализационно-наносные станции города. Аварийная бригада откачивает воду из подвала дома ул. Пацаева, 17. Здесь расположена водонасосная станция.

Специалисты также устраняют засоры на сетях канализации, чистят дождеприемные решетки. Так, работы идут у дома 15 по Новому бульвару, в районе поселка таунхаусов на ул. Ак. Лаврентьева, у входа в парк на ул. Молодежной.

Кроме того, аварийная бригада МБУ «Благоустройство» откачивает воду с проезжей части и тротуара улицы 1-я Советская.

«На местах работают аварийные бригады, техника откачивает воду — устраняются сильные подтопления, в том числе по обращениям жителей в ЕДДС, в социальных сетях», — отметил глава Долгопрудного Олег Сотник.

На региональной дорожной сети подтопления есть на 10 участках. Здесь работают 3 бригады, используется 9 единиц техники. Всего на месте с последствиями стихии борются 15 человек.

На муниципальной дорожной сети есть подтопления на 5 участках. там задействовали 2 дежурные бригады: 12 человек и 8 единиц техники.

«По информации „Мострансавто“, на территории Долгопрудного движение подвижного состава обеспечено, препятствия и затруднения отсутствуют», — сказал начальник отдела транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации округа Руслан Чаплыгин.

21 июля весь столичный регион оказался во власти сильнейшего ливня. В Подмосковье перевыполнена месячная норма по осадкам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что погодные факторы влияют на приоритеты в деятельности областного руководства. Он добавил, что сейчас аварийные и коммунальные службы работают в усиленном режиме для ликвидации последствий сильного дождя.

«Главы координируют работу на местах, работает спецтехника. Оперативность и слаженная работа позволяют минимизировать последствия непогоды», — сказал губернатор.