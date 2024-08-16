сегодня в 12:27

Аварийно-восстановительные работы проходят на сетях во Фрянове

Филиал «Теплоресурс» МУП Межрайонный Щелковский Водоканал сообщает, что в связи с проведением аварийно-восстановительных работ временно прекращена подача горячего водоснабжения, передает пресс-служба администрации городского округа.

Подача ГВС приостановлена по следующим адресам: городской округ Щелково, Фряново, улица Текстильщиков, дома 1, 2, 3 и 4.

Ориентировочное время окончания работ — до 18:00.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.