Аварийно-восстановительные работы проходят на сетях во Фрянове
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Филиал «Теплоресурс» МУП Межрайонный Щелковский Водоканал сообщает, что в связи с проведением аварийно-восстановительных работ временно прекращена подача горячего водоснабжения, передает пресс-служба администрации городского округа.
Подача ГВС приостановлена по следующим адресам: городской округ Щелково, Фряново, улица Текстильщиков, дома 1, 2, 3 и 4.
Ориентировочное время окончания работ — до 18:00.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.