Аварийно-восстановительная служба Подмосковья устранила более 550 техсбоев

За минувшую неделю на контроль аварийно-восстановительной службы было поставлено 554 технологических инцидента на объектах жизнеобеспечения региона, из которых 187 касались теплоснабжения, 171 — горячего водоснабжения, 92 — холодного водоснабжения, 103 — электроснабжения. 551 инцидент уже устранен, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Специалисты ГКУ МО «МОС АВС» выполнили 68 выездов в населенные пункты Московской области. Из них 38 раз выезжали оперативные группы, 30 — рабочие бригады. Кроме текущей и оперативной деятельности было проведено 31 мероприятие по обеспечению безопасности и антитеррору.

«Специалисты МОС АВС проводят и контролируют проведение аварийно-восстановительных работ на объектах жизнеобеспечения, оперативно реагируя на происходящие инциденты. Благодаря их профессионализму возникающие проблемы устраняются быстро и качественно», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.