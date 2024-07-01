Аварийно-восстановительная служба отрабатывает нарушения в Подмосковье

За прошедшую неделю на контроль подмосковной аварийно-восстановительной службы было поставлено 193 технологических нарушения и проверено 804 км тепловых сетей. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Из 193 технологических сбоев 34 касались горячего водоснабжения (49 на прошлой неделе), 28 — холодного водоснабжения (20 на прошлой неделе), и 120 — электроснабжения.

Оперативные группы МОС АВС выполнили 266 выездов для участия в работе муниципальных комиссий по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей. Всего с 5 апреля, начала проведения гидроиспытаний, в 57 муниципалитетах проверено 6 242 км тепловых сетей из 10 848 имеющихся в регионе, обнаружено 1 071 утечка. Выполнено 2 228 выездов в муниципалитеты. 11 муниципалитетов полностью проверили свои тепловые сети.

С начала года специалисты ГКУ МО «МОС АВС» выполнили 4 524 выезда в муниципалитеты региона. Из них рабочие бригады выезжали 739 раз, оперативные группы — 3 785 раз.

«Эти результаты показывают нашу готовность оперативно реагировать на любые технологические нарушения. Наша цель — минимизировать риски и обеспечить стабильное снабжение всех жизненно важных ресурсов для жителей Подмосковья», — отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Министерство ЖКХ Московской области координирует работу МОС АВС, обеспечивая своевременное и качественное обслуживание всех систем жизнеобеспечения региона. Активное участие в гидравлических испытаниях и проверках тепловых сетей помогает минимизировать риски и предотвращать серьезные технологические нарушения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.