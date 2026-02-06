Авария почти устранена: 2,5 тысячи домов в Кузбассе лишились воды

Аварийная служба вернула воду в большинство из 2,5 тысяч домов в Кузбассе

По данным пресс-службы администрации Кемерова и АО «КемВод», холодная вода вновь поступает в 2367 многоквартирных домов и административных зданий, расположенных в микрорайонах Крутой и Боровой.

Тем не менее работы продолжаются. В настоящее время специалисты проводят ремонт на основном аварийном участке.

В целях обеспечения безопасности завершения всех необходимых операций было принято решение временно прекратить подачу воды в 60 частных домов, находящихся рядом с улицей Олега Кошевого. Для этих жителей налажена доставка питьевой воды.

Планируется, что окончательное устранение последствий аварии и полное восстановление системы будут завершены к 20:00.

Серьезная авария на водопроводных сетях в Рудничном районе Кемерова оставила без воды почти 6 тысяч человек, в том числе детей, школу и детский сад. Аварийные бригады работали над устранением последствий аварии несколько часов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.