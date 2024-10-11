Андрею Воробьеву рассказали о готовности системы ЖКХ Истры к зиме

В рамках встречи губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и главы округа Истра Татьяны Витушевой был затронут вопрос о готовности системы ЖКХ к зиме, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Витушева рассказала, что в Истре в 2024 году провели капремонт котельной № 12 в мкрн Большевик и обновили 9,6 км теплосетей. Еще идут работы по модернизации двух котельных в Дедовске и Глебовском. Перемены к лучшему смогут почувствовать около 25 тыс. жителей муниципалитета.

«Срывов по пуску отопления у нас нет, идем в графике. Все 76 котельных запущены, все соцобъекты и МКД с теплом. Мы поступательно решаем все моменты, связанные с ЖКХ. Все движется в рабочем режиме», — подчеркнула глава горокруга.

В 2026 году планируется закончить реконструкцию двух котельных в Истре и Павловской Слободе, а в 2027 году в планах завершить капремонт 7 котельных — в Дедовске (3), д. Кострово, с. Новопетровское, с. Онуфриево, п. Курсаково и около 21 км теплосетей — в Истре, Дедовске, с. Рождествено, д. Покровское, с. Павловская Слобода. После указанных работ качество теплоснабжения улучшится для 29,5 тыс. жителей, это 184 многоквартирных дома.

Еще будут возведены 4 новые котельные и 10 ЦТП в Истре, Дедовске и п. Снегири (10,7 тыс. жителей, 45 МКД).