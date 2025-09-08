Андрей Воробьев: важно зафиксировать итоги по подготовке к отопительному периоду

Программа по подготовке к отопительному периоду продолжается и важно зафиксировать итоги за 2025 год, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«У нас <…> 15 сентября, вы знаете, начинаются (пробные — ред.) топки. <…> Давайте определим дату для того, чтобы и промежуточные итоги по теплу и по воде мы подвели. Почему промежуточные? Потому что и дальше программа продолжается, уже 2026 года. Зимой она тоже не останавливается, и очень важно отфиксировать успехи, результаты 2025 года и пролить свет на 2026-й. Поэтому прошу вас, коллеги, также подготовиться», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Благодаря поддержке президента и федерального правительства в Московской области реализуется одна из крупнейших в РФ программ по модернизации ЖКХ. Она проводится с 2024 по 2028 годы.

В регионе к цифровым датчикам подключены 2,4 тыс. котельных (95%), а также большая часть ЦТП. Проводится модернизация около 500 объектов теплоснабжения. Они подают тепло 3,7 млн жителей. Работы собираются закончить к 15 сентября.