Андрей Воробьев: в Реутове приведут в порядок около 6 км теплосетей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Реутове приведут в порядок около 6 км теплосетей, реконструируют 3 котельные, а также капитально отремонтируют 8 ЦТП, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Воробьев приехал на ул. Советская, чтобы проверить ход работ, которые ведутся на одном из участков теплосети. Он пообщался с местными жителями, которым отчитался о модернизации теплосетей.

«Наша ключевая задача — все старое заменить, все, что поверху идет — убрать под землю, а также обновить котельные, которые устарели. На эти цели выделено более 3 млрд рублей. Что касается тротуаров, тоже все сделаем после завершения теплотрассы», — сказал Воробьев.

Он добавил, что в апреле–мае здесь также высадят деревья. Всего в округе на модернизацию систем ЖКХ в 2024–2027 гг. будет направлено более 3 млрд рублей.

В этом году реконструируют два участка теплосети. На ул. Советской сейчас идут масштабные работы рядом с жилыми домами и школой №3, которые получают теплоснабжение от Котельной №2. Это участок длиной 1,5 км.

Трубы, проложенные на территории школы, уберут под землю. Диаметр обновленных сетей будет больше, что позволит увеличить надежность и мощность теплоснабжения 43 МКД, 2 школ, 4 детсадов и филиала МОНИКИ. Сейчас готовность составляет 47%. Завершить все работы планируют до 15 октября.

«После завершения работ и дети будут в большей безопасности, и родителям будет спокойно. Зимой у нас было тепло, топили хорошо», - поделилась жительница ул. Советской Наталья Захаренкова.

Также в 2024 году в Реутове приведут в порядок участок от ул. Победы до детсада №9 на ул. Гагарина. Сейчас там демонтируют старые сети и устанавливают временный трубопровод, после чего проложат новые трубы. Выполнено 52% работ. Уже в середине октябре участок длиной 850 м будет сдан.

В планах на следующий год: обновить еще 7 участков теплосетей общей протяженностью 2,5 км и начать реконструкцию двух котельных: №5 на Юбилейном проспекте, которая отапливает половину южной части города, и №1 на ул. Новогиреевская. Оба объекта сдадут в 2026 году. В результате мощность котельных увеличится до 80 Гкал/час.

В 2027 году в Реутове отремонтируют 8 центрально-тепловых пунктов (ЦТП), обновят один участок теплосети и построят еще один. Кроме того, проведут реконструкцию котельной №6 на ул. Победы, после чего переведут ее в режим ЦТП.