Андрей Воробьев: в поселке Лесной Пушкинского округа реконструируют ВЗУ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил поселок Лесной в Пушкинском городском округе, где люди часто жалуются на качество воды. Теперь здесь реконструируют водозаборные узлы (ВЗУ) и установят станцию водоподготовки.

Воробьев рассказал, что с начала 2023 года власти получили более 2 тыс. обращений от жителей Лесного. Местный ВЗУ № 6 был построен в 1962 году, с тех пор здесь ни разу не проводили капитальный ремонт, а оборудование устарело. Более того, здесь нет даже станции обезжелезивания.

«Мы реконструируем ВЗУ и установим здесь станцию водоподготовки. По плану срок модернизации стоял на 2027 год. Понимаем желание жителей ускорить процесс, поэтому постараемся завершить строительные работы на год раньше — в 2026 году. Так более 10 тыс. жителей поселка смогут пользоваться чистой водой», — написал Воробьев в Telegram-канале.

Глав региона также отметил, что по всему Пушкинскому округу у властей большие планы. На данный момент завершилась модернизация ВЗУ № 4 и 9. Кроме ВЗУ в Лесном в работе сейчас находятся еще семь. Речь идет о трех ВЗУ в Пушкино, двух — в поселке Правдинском, по одному в Тарасовке и Левково.

«На шести из них до конца этого года установим оборудование для очистки воды, а полностью введем их в следующем. До конца 2025 года закончим ВЗУ на Надсоновском тупике, а в 2026 году начнем реконструкцию и капремонт сетей ХВС на 14 сложных участках, среди которых ул. Титова, Школьная, Садовая и Советская», — добавил губернатор Подмосковья.