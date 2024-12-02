Андрей Воробьев: в Подмосковье появятся 5 питающих центров в 2026–2027 годах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2026–2027 годах в регионе появятся пять питающих центров — в Чехове, Раменском, Домодедове, Одинцове и Дубне. Он подчеркнул важность повышения надежности электроснабжения, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«Количество ТСО, которые не имеют достаточных возможностей, чтобы обслуживать сети в каждом регионе нашей страны, сокращается. Это федеральная программа. Процесс идет, и его нужно продолжать. Организации, имеющие ресурс, могут взять те сети, которые обслуживались нерегулярно или не обслуживались вообще, и заняться их модернизацией. Наша задача, чтобы инвестиционная программа коснулась каждого СНТ, каждого малого или большого населенного пункта», — заявил Воробьев.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил, что на территории региона определена системообразующая сетевая организация «Россети Московский регион». Раньше в области было 42 ТСО, стало — 21. Более мелкие компании объединяют свои ресурсы, укрупняются.

«Эффектом консолидации в первую очередь является повышение надежности электроснабжения, а также единый тариф и так далее. У нас реализуется большая ремонтная программа — линий электропередачи (воздушных и кабельных), расчистка трасс и ремонт трансформаторных подстанций. Сейчас все сетевые организации уже выполнили планы, поставленные на этот год», — заявил министр.

Результаты работы

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

1,5 тыс. км ЛЭП (124% от плана) отремонтировали в регионе в рамках ремонтной программы. Также туда вошли более 2,6 тыс. трансформаторных подстанций, специалисты расчистили более 6,5 тыс. га трасс. По инвестиционной программе планируют ввести 4,5 тыс. км кабельных и воздушных линий, объекты энергосетевого хозяйства.

Повысить качество электроэнергии и перераспределить нагрузку в поселке Васькино, деревне Бершово, селе Мелихово и СНТ с населением 2,5 тыс. человек позволила новая подстанция в городском округе Чехов. Ввели еще одну подстанцию 35 кВ «Бегичево». Питающий центр разгрузил ПС «Елохово» и дал возможность для подключения новых абонентов. Изменения почувствовали 25 тыс. жителей округа. Также дополнительный трансформатор установили на подстанции 110 кВ «Добрыниха».

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин отметил, что ПАО «Россети Московский регион» в этом году увеличила мощность боле 80 трансформаторных подстанций, а также осуществила закольцовку сети. Это позволит оперативно переключиться на резервный участок в случае возникновения проблем.

В Одинцовском городском округе завершили реконструкцию ПС 110 кВ «Дарьино», которая обслуживает 30 тыс. жителей. В городском округе Подольск в микрорайоне Климовск реализовали запланированные мероприятия на 860 млн рублей, в том числе построили три блочные комплектные трансформаторные подстанции, закольцевали сети.

Передвижные электростанции

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Для Московской области закупили 80 передвижных электростанций. В случае аварии можно переключиться на них: по 40 «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион».

Гендиректор «Россети Московский регион» Александр Пятигор отметил, что компания дополнительно устанавливает четыре мобильных подстанции 110 кВ. Они повысят надежность работы подстанций «Кварц», «Ям», «Молоково» и «Бронницы» и защитят их от перегрузок. Подстанции уже на месте, их подключат в течение трех недель.

«Это позволит минимизировать риски. На сегодняшний день проектируем пять подстанций 220 кВ. Суммарно на пять лет 167 млрд рублей будет проинвестировано в реконструкцию существующей сети и новые сооружения. Сейчас ведем работу в г. о. Чехов, г. о. Раменское и г. о. Солнечногорск по созданию кольцевой опорной сети. В 2025-м продолжим эту работу в шести муниципалитетах — Балашихе, Воскресенске, Орехово-Зуеве, Щелкове, Дмитрове и Мытищах. Там также будем делать опорную распределительную сеть, которая даст возможность перераспределять нагрузку между существующими подстанциями, эффективно загружая существующую электросеть», — добавил Пятигор.

На новую опорную сеть 10 кВ Чехов, Солнечногорск и Раменское переведут в конце января — начале февраля. Сейчас муниципалитеты питает сеть в 6 кВ. Гендиректор «Мособлэнерго» Владимир Бойко отметил, что в этом году в рамках программы повышения надежности реализованы мероприятия на 1 млрд 800 млн рублей.

«Исходили из наибольшего количества жалоб, точечно проводили работы. В 2025-м на эти цели запланировано 2 млрд рублей. Мы приняли на баланс большое количество бесхозного имущества, в частности СНТ. Только в 2023-м – 942 объекта, в этом – 900. Всего на балансе «Мособлэнерго» их 10,5 тысяч», — заключил Бойко.

В 6,65 тыс. подмосковных СНТ (57% от общего числа) консолидировано электросетевое имущество.

«В прошлом году мы обратились в федеральное правительство по дополнительным питающим центрам, чтобы иметь у себя в регионе более современное и качественное энергоснабжение», - добавил Воробьев.

Планы на ближайшие годы

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

В 2027 году в Дубне планируют построить подстанцию 110 кВ. Здесь особенно важно создавать социальную инфраструктуру и жилье, потому что в Дубне развивается особая экономическая зона. Новая подстанция создаст резервы мощности для инвестиционных проектов, а также повысит качество снабжения потребителей.

В селе Ромашково в Одинцовском городском округе в 2027 году построят подстанцию 220 кВ. она позволит осуществить присоединение строящегося там IT-кластера и другой социальной инфраструктуры.

Подстанции появятся и в Чехове, в деревне Дементьево Раменского городского округа, в деревне Данилово городского округа Домодедово. Таким образом разгрузятся воздушные линии, можно будет повысить напряжение до максимальных нагрузок. Объекты будут запущены в 2026 году.