Андрей Воробьев: в Подмосковье начали запуск тепла в соцучреждениях

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что 23 сентября в регионе начали запуск тепла в социальных учреждениях: школах, детских садах и больницах. Запустить отопление важно до похолодания.

«Пробные топки, которые мы запустили 15 сентября, показали готовность систем. У нас в регионе 2776 котельных — за первую неделю мы проверили 78% из них. Еще подготовку 606 котельных проверим на этой неделе», — напомнил Воробьев в Telegram-канале.

Проверку прошла и новая инфраструктура. В этом году строится и модернизируется более 500 объектов теплоснабжения — это тепловые пункты, котельные, почти 332 км теплосетей, обеспечивающие теплом 3,7 млн жителей. По словам губернатора, это самая крупная программа модернизации в стране.

«Теперь важно успеть подключить тепло до похолодания. По прогнозам, уже к концу недели днем будет около +10°, ночью — +3…+4°, а 27 сентября возможен снег. Поэтому сегодня начинаем запуск тепла в соцучреждениях, а с 29 сентября по 1 октября — начнем подачу в жилые дома», — уточнил глава региона.

На данный момент специалисты заняты выравниванием давления в сетях. Они устраняют мелкие недочеты, чтобы тепло в дома граждан подавалась без перебоев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.