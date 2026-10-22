Андрей Воробьев: в Подмосковье активно модернизируют котельные

В Подмосковье идет масштабная модернизация котельных. В текущем году было обновлено порядка 500 таких объектов из 2700, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев во время «Прямого разговора» на телеканале «360» .

Модернизация котельных входит в часть огромной программы по реформированию системы ЖКХ.

«Создали специальную программу, где дополнительные средства — порядка 150 млрд в год — на это направление выделяем. Что это значит? Это значит, что если ты живешь в Черноголовке или в Балашихе, в Рузе или в Истре, эта программа касается каждого дома и каждого городского округа. Мы модернизируем котельные. Пришло время делать это более интенсивно. И новые технологии позволяют уже новое оборудование ставить», — сказал губернатор.

По его словам, в котельных устанавливают новое оборудование, в том числе специальные датчики. Также ими оборудуют центральные тепловые пункты. Уже установлено более 3,5 тыс. датчиков. Это позволяет специалистам с помощью искусственного интеллекта видеть какие-либо отклонения и быстро их устранять. За прошлый год благодаря такому подходу аварийность снизилась на 27%, а жалоб стало меньше на 17%. Также в регионе обновляются магистральные и распределительные сети, добавил Воробьев.

По словам губернатора, в этом году отопительный сезон запустили быстрее, чем в прошлом. Более 6 тыс. социальных объектов подключили за пять дней, 56 тыс. многоквартирных домов — за десять. Перед сезоном проверили 2,8 тыс. котельных и ЦТП и 11 тыс. км сетей.

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