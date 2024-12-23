Андрей Воробьев: в этом году Подмосковье побило рекорд энергопотребления

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время обращения с подведением итогов года затронул тему электроснабжения. Он отметил, что в 2024 году регион побил рекорды по энергопотреблению.

Воробьев подчеркнул, что правительство вместе с ПАО «Россети» и «Мособлэнерго» реализует большую программу, стоимость которой составляет 148 млрд рублей. По его словам, Московский регион обратился к президенту по вопросу модернизации системы энергоснабжения. Федеральное правительство поддержало инициативу.

«Успели (в Подмосковье — ред.) в этом году побить рекорд энергопотребления. <…> Наша задача перевести все на 10 или 20 кВ. Это предполагает строительство новых питающих центров», — заявил Воробьев.

Он отметил, что питающие центры открывают в Чехове, Домодедове, Одинцове. Все это имеет принципиальную важность для качественного энергоснабжения, которое заметно растет во всем Московской регионе.

В понедельник губернатор Московской области провел традиционное обращение с итогами года под названием: «Подмосковье и национальные цели президента. Развитие, укрепление, рост».

В нем глава региона затронул важные вопросы: поддержка СВО, здравоохранение, помощь семьям, благоустройство, строительство школ и садов, экономика, национальные проекты.