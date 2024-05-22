Андрей Воробьев: в Дзержинском модернизируют магистральную теплосеть М-5

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался с жителями Дзержинского. Глава региона рассказал, что к началу следующего отопительного сезона будет полностью модернизирована магистральная теплосеть М-5, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

К теплосети подключена половина жителей округа — 29 тыс. человек в 167 домах, а также головное предприятие ОПК — Центр двойных технологий «Союз». Воробьев отметил, что власти знают, в каком состоянии теплосеть, которая питает полгорода. Он рассказал о мерах, которые будут предприняты в ближайшее время.

«Сейчас запланировали ряд мероприятий, в ближайшее время подрядчик начинает работы, его задача — в течение летнего периода полностью заменить более 3 км теплосетей. Все решения приняты. Я уже приезжал сюда в этом году, были обращения жителей по теплу, авариям и т. д. Мы понимали, что если радикально не исправим эту ситуацию, то постоянно будем „латать дыры“» — заявил Воробьев.

Теплотрассу М-5 проложили еще в 60-е годы. На данный момент она изношена — нет тепловой изоляции, высокая коррозия, разрушены опоры, что дает большие теплопотери. Более того, после отключения отопления труба взорвалась.

При этом вода подается в дома, потому что система закольцована. Гидравлические испытания показали четыре нарушения, поэтому нужно оперативно сделать капитальный ремонт, чтобы успеть до начала отопительного сезона.

Протяженность теплотрассы — от ТЭЦ-22 до Центральной бойлерной — это 3,1 км. В прошлом году на М-5 зафиксировали 16 аварий. По словам жителей, в квартирах холодно.

Важность ремонта для местных жителей

Местный житель, работник Центра двойных технологий «Союз» Сергей Крупенин отметил, что в микрорайоне много достоинств, но теплотрасса — это «болевая точка». Прошедшая зима была непростой.

«К сожалению, с периодичностью раз в месяц, а то и раз в неделю, происходили прорывы. Их устраняли, но, очевидно, нужно было принимать кардинальные меры. И, вот, принято решение о замене теплотрассы, проведении капитального ремонта. Очень надеемся, что следующую зиму проживем уже без тревог», — понадеялся Крупенин.

По словам старшей по дому № 5 на улице Школьная Аллы Петровны Крыльцовой, которая живет здесь с 1969 года, у них, наоборот, топят очень сильно. Поэтому приходят большие счета за коммунальные платежи. После модернизации М-5 таких проблем не будет, а тепло станет четко отрегулированным.

Ситуацию с ремонтом осложняло банкротство предприятия «ЭКПО», которое обслуживало теплотрассу. В итоге принято решение провести модернизацию объекта за счет резервного фонда. Подрядчика уже нашли, а весь ремонт сделают за пять месяцев.

Другие объекты

Также в Дзержинском обновят другие объекты теплоснабжения. Запланирован капитальный ремонт шести Центральных тепловых пунктов на Лермонтова, Угрешской, Томилинской, Академика Жукова и Лесной. Еще шесть участков сетей на Шама, Академика Жукова, Лермонтова и Дзержинской модернизируют к 2026 году.

В Подмосковье продолжается реализация большой пятилетней программы модернизации ЖКХ, которая коснется 5,4 млн человек. В этом году по региональной программе отремонтируют 36 котельных и 189 км сетей. Из средств Фонда национального благосостояния — 9 котельных и 4 км сетей, за счет концессионных соглашений — 74 котельных и 25 км сетей.