Андрей Воробьев: в Дубне капитально отремонтируют котельную № 1 и теплосети

Губернатор Московской области Андрей Воробьев побывал на одном из участков теплотрассы в Дубне, где идет модернизация и проверил ход работ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Во всех округах области продолжается масштабная работа по модернизации теплоснабжения. Она нужна, чтобы подготовиться к предстоящему осенне-зимнему периоду. Подобные работы идут и в Дубне, где прошлой зимой произошло несколько коммунальных аварий.

После окончания отопительного сезона в округе определили самые проблемные участки и заранее начали ремонт. В правобережной части Дубны заменят трубы, которым свыше 40 лет, а еще модернизируют котельную № 1 на улице Промышленной.

«Мы ведем достаточно масштабную трансформацию всего того, что важно для качества жизни людей. В том числе — модернизацию системы теплоснабжения. В этом году заменим 1,3 км теплотрассы — это самое уязвимое место в Дубне. Также модернизируем котельную № 1», — сказал губернатор.

По его словам, данная котельная обеспечивает теплом микрорайон Большая Волга, где проживает 21 тыс. человек.

«Рассчитываю, что все работы сделаем в срок», — подчеркнул Воробьев.

Масштабные работы

Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова

Ремонт теплосетей идет на трех участках. Первый и самый большой — длиной 700 м — расположен от улицы 9 Мая до Вокзальной. По нему подается горячая вода в 22 многоквартирных дома (где живет 10 тыс. человек) и на три социальных объекта — детскую поликлинику, школу, колледж университета «Дубна».

Два других участка находятся по улице Энтузиастов от ТК-1 (тепловой камеры) до ТК-2 и от улицы Вернова до Промышленной. Новые трубы соответствуют современным требованиям — их состояние можно будет мониторить, не вскрывая саму сеть.

«Все идет в соответствии с графиком. Проведена большая работа по переключению тепловых сетей через перемычки, чтобы и жители микрорайона Большая Волга, и все социальные объекты оставались с горячей водой», — сказал гендиректор АО «Энергия-Тензор» Александр Сирош.

Он добавил, что к началу отопительного сезона эти сети должны быть готовы. Это нужно для своевременной подачи тепла.

В котельной № 1 планируется заменить паровой котел. Рабочие занимаются его демонтажом. Ведется поставка нового оборудования. Данные работы планируют закончить до 15 сентября. Еще на объекте сделают резервное питание. Там проложат кабель, дающий возможность при любых аварийных ситуациях на внешних сетях сразу получить электричество от другого источника.

В 2025 году в городском округе запланировано провести модернизацию котельной № 3 на улице Тверской. На объекте заменят старый котел, а установят еще один дополнительный.

В Дубне отремонтируют пять участков сетей общей длиной 1,25 км. Они располагаются на проспекте Боголюбова от дома № 39 до дома № 37, на улице Попова от ЦТП-4 до ТК-49, на улице Энтузиастов от ТК-44А до ТК-43А, на проспекте Боголюбова от ТК-2 до ЦТП-5, на улице Попова от ТК-42 до ЦТП-4.

Всего в городском округе расположены 430 многоквартирных домов, восемь котельных, семь ЦТП и около 144 км теплосетей.