Андрей Воробьев рассказал о важности сбора вторсырья в Подмосковье

В Подмосковье продолжается реализация важных изменений в вопросах чистоты. Глава региона Андрей Воробьев отметил, что останавливаться не стоит и подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

По его словам, порядка пяти фракций, которые представляют ценность, нужно отбирать на ранних стадиях.

Ранее губернатор отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.