Андрей Воробьев рассказал о преимуществах цифровой диспетчерской

В Московской области происходит трансформация системы ЖКХ, применяется все больше различных технологий, и преимущества цифровой диспетчерской становятся все более очевидными. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Безусловно все, что касается модернизации, замены котлов, сетей, — это очень важно. Сегодня задача (вице-губернатора Подмосковья Мурашова — ред.) Владислава Сергеевича — рассказать о трансформации управления системы ЖКХ, а это значит все большее и большее использование технологий, счетчиков, датчиков, реагирование в том случае, когда возникают аварии. Это значит — цифровая диспетчерская, о которой мы говорили в этом году не один раз. Это значит — оснащенная аварийная служба, это значит — люди, подготовленные в аварийной службе, которые, пользуясь всем необходимым, могут оперативно, в гораздо более короткие сроки ликвидировать аварию», — сказал Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что от правительства, от глав муниципалитетов, от ресурсоснабжающих организаций требуется своевременное, качественное, стабильное тепло-, водо-, энергоснабжение в зимнее время.

«Хочу сказать, что нами принята масштабная программа. Вы знаете, что в свое время в послании президента было принято решение о стимулировании значительных инвестиций в модернизацию ЖКХ через списание задолженности. Я думаю, что Московская область точно занимает лидирующую позицию. Хозяйство у нас огромное, и сегодня мы послушаем как раз доклад в комплексе — и по модернизации ЖКХ, и трансформации ресурсоснабжающих организаций. Этому мы тоже уделяли внимание и тоже направляли средства — и для приобретения оборудования, машин», — рассказал губернатор.

Воробьев подчеркнул, что самое главное — это кадры, укомплектованные бригады и компании, которые на местах отвечают за это очень важное направление.