Андрей Воробьев проверил, как идет работа по подготовке домов к зиме в Подольске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал во вторник в микрорайон Шепчинки городского округа Подольск, чтобы проверить, как идет реконструкция и работа по подготовке домов к зиме. Там он также встретился и со старшими по домам, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В микрорайоне котельная обеспечивала теплоснабжением 52 многоквартирных дома и пять соцобъектов. Ей уже полвека, объект устарел и не справлялся с нагрузкой. Поэтому в Подмосковье решили полностью модернизировать котельную.

«В этом микрорайоне достаточно изношенный жилой фонд и системы теплоснабжения. Наша задача — к середине сентября подготовить к работе 4 котла на котельной и сети», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что качественное теплоснабжение состоит из трех слагаемых: когда работает котельная, когда есть надежные теплосети, когда внутридомовые инженерные сети находятся на соответствующем уровне.

«Как бы ни блестел котел, какими бы ни были красивыми трубы, крайне важно, чтобы и все, что в доме, также не было устаревшим. Котельную мы строим с перспективой комплексного развития территории, а жителей аварийных домов будем расселять», — добавил глава Подмосковья.

В микрорайоне в январе, когда ударили сильные морозы, произошел ряд аварий. Тогда оперативно объекты временно переключили на новую котельную ПТЭК. Пострадавшие в инциденте квартиры отремонтировали, а желающим выплатили компенсации.

Реконструкция котельной

Реконструируемая котельная намного увеличит свои мощности, она сможет обеспечивать теплоснабжением дополнительные дома и соцобъекты. Уже залили фундамент, сейчас ведется монтаж оборудования, опорных конструкций, трубопроводов, подводящего газопровода. Кроме того, начались подготовительные работы для прокладки высоковольтного электрокабеля.

«Мощность котельной вырастет до 60 гигакалорий в час, ранее она составляла всего 12 гигакалорий. За счет этого мы сможем надежно обеспечить подачу тепловой энергии», — отметил гендиректор АО «Мытищинская теплосеть», председатель ассоциации «Мособлтеплоэнерго» Андрей Осин.

По его словам, рабочие демонтировали старое оборудование, которое здесь стояло на объекте с 1974 года, заменили его на новое. Установили также три из четырех современных котлов мощностью 15 гигакалорий каждый, насосные группы, новую станцию химводоподготовки.

«В котельной будет применяться система автоматизации. К пуско-наладочным работам планируем приступить 15 сентября. До начала отопительного сезона объект должен быть полностью готов к эксплуатации», — сказал Осин.

Губернатор Подмосковья еще осмотрел центральный тепловой пункт (ЦТП), который находится на улице Народной. В него от котельной ПТЭК специалисты проложили тепломагистраль, благодаря этому тепло и горячая вода теперь поступают на весь микрорайон.

Обновление внутридомовых сетей

Кроме того, Воробьев проверил, как идет обновление сетей внутри жилых домов, как готовят подвалы к зиме, работают с управляющими и обслуживающими компаниями, в том числе по подбору рабочих и слесарей.

На сегодняшний день в городском округе Подольск действуют 10 аварийных бригад, в составе каждой из них есть электрогазосварщик, слесарь-сантехник, электромонтажник. Предстоящей осенью планируют сформировать 30 подобных групп.

«В городском округе Подольск 1990 многоквартирных домов, из них 1585 находятся в управлении нашего МУП «УК Подольск». Около 600 МКД имеют возраст от 50 до 70 лет. Износ внутренних инженерных сетей в них – порядка 70%. В микрорайоне Шепчинки в прошлом отопительном сезоне было много жалоб на теплоснабжение, водоснабжение, подтопление подвалов. Поэтому сейчас ведем активную работу по подготовке многоквартирных домов, в частности, меняем трубопроводы, системы холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, чтобы они были полностью готовы к зиме», — поделился директор МУП «УК Подольск» Владимир Шабалдас.

В 2024 году в Подольске планируют завершить реконструкцию еще двух котельных, которые расположены в микрорайонах Климовск и Парковый. Капитальный ремонт пройдет на порядка 30 км теплосетей, эти работы в основном коснутся микрорайонов Климовск, Парковый, Шепчинки, Межшоссейный, Центральный, Ново-Сырово.

В Ново-Сырове также запланировано построить около 600 м новых теплосетей, что позволит ввести в эксплуатацию дополнительные мощности и обеспечить теплом самые отдаленные дома.