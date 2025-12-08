Андрей Воробьев: приятно получать высокую оценку за цифровые проекты в сфере ЖКХ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о реализации проектов по переходу на цифровые квитанции ЖКУ и электронный документооборот в газовом хозяйстве. Глава региона отметил, что такие решения делают жизнь людей комфортнее, а получать высокую оценку за их реализацию очень приятно, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«Цифровые решения — это возможность сделать жизнь человека комфортнее, высвободить время и другие ресурсы для важных задач. В Подмосковье мы стремимся придать современный, доступный формат самым востребованным услугам и благодарны президенту, правительству Российской Федерации за поддержку и содействие в этом вопросе», — заявил Воробьев.

Глава региона подчеркнул, что особенно приятно получать высокую оценку за цифровые проекты в сфере ЖКХ. Все люди платят за коммунальные услуги, поэтому очень удобно, когда вся информация приходит в одной квитанции. Это стало возможно благодаря совместному с федеральным правительством проекту «Единый платежный документ».

«Кроме того, мы перевели в „цифру“ основные запросы по газовому оборудованию. Чтобы оформить договор на обслуживание, больше не нужно собирать гору документов и относить их — достаточно зайти на портал госуслуг и подать заявку. Сам же договор и акты выполненных работ можно подписать Госключом. Постараемся в будущем году запустить еще больше удобных электронных сервисов для жителей», — заключил губернатор.

Ранее правительство решило продлить пилотные проекты по переходу на цифровые квитанции ЖКУ, а также электронный документооборот обслуживания газового оборудования до конца 2026 года. Они реализуются в Подмосковье и уже доказали свою эффективность.

