Андрей Воробьев поручил наладить прозрачные отношения УК с жителями

«Смысл в устойчивых, прозрачных коммуникациях управляющих компаний с жителями. Вы знаете, что история этих отношений, а главы знают как никто другой, очень сложная», — сказал Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Губернатор добавил, что взаимодействие с жителями не способствовало доверительным отношениям между УК и гражданами. В настоящее время наилучшим образом себя зарекомендовало электронное голосование.

Ранее Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с „Газпромом“», — рассказал глава региона.