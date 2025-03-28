Андрей Воробьев: подтопления на дорогах нужно ликвидировать в первую очередь

Подтопления, которые возникают на дорогах, нужно ликвидировать в первую очередь. Это общая проблема, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время рабочей встречи с главой Подольска Григорием Артамоновым, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Во время рабочей встречи Воробьева и Артамонова в том числе обсуждалось обеспечение жителей водой высокого качества. В городском округе Подольск собираются возвести комплекс сооружений водоподготовки Деснинского водозаборного узла (ВЗУ) рядом с деревней Армазово. Производительность объекта будет равна 46 тыс. кубометров в сутки.

Артамонов отметил, что у городского округа есть программа для сферы водоснабжения и водоотведения на 2025 год. Начинает реализовываться проект по Деснинскому водозаборному узлу, обеспечивающему чистой водой 220 тыс. жителей, то есть более половины населения городского округа Подольск.

Глава округа отметил, что в 2025 году организуют соответствующие подготовительные мероприятия, докупят новое оборудование. Главный этап запланировали на будущий год. Закончить проект собираются в первом квартале 2027 года. В результате работ жители почувствуют значительные перемены в качестве водоснабжения.

Артамонов добавил, что в 2025 году планируют провести модернизацию трех крупных участков водовода. Проводится подготовка проектной документации для возведения канализаций, которые имеются не во всех районах городского округа.

«Это общая проблема. Сейчас современные нормы строительства дорог в обязательном порядке предусматривают ливневую канализацию. Однако раньше такого требования не было, и те подтопления, которые возникают на дорогах, мы должны ликвидировать в первую очередь», — ответил ему губернатор Воробьев.

Глава городского округа Подольск сказал, что созданы специальные бригады. Они быстро отправляются на место подтопления, чтобы избавиться от его последствий. Часто такие инциденты возникают, если выпадает большое количество осадков или происходит таяние.