Андрей Воробьев подчеркнул важность газовой безопасности в многоквартирных домах

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он призвал депутатов Госдумы и постоянного представителя губернатора Подмосковья в Мособлдуме Александра Горбылева обратить внимание на важность принятия этих поправок.

Единой организацией, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование в многоквартирных домах Подмосковья, является «Мособлгаз». Техобслуживание необходимо проводить не реже чем 1 раз в год.