Андрей Воробьев отметил, что переплат за ЖКУ нельзя допускать

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поднял вопрос показателей приборов общедомового учета в многоквартирных домах. Он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя допускать переплат за ЖКУ.

Глава региона отметил, что в ряде многоквартирных домов, где есть приборы общедомового учета, возникли сложности. Однако в некоторых случаях и по разным обстоятельствам счета выставлялись по нормативу.

«Предположительно, норматив всегда выше, чем приборы. <…> Что вы предприняли, чтобы не допустить переплат в отдельных случаях? А они у нас были», — обратился Воробьев к коллегам на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее губернатор Московской области заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.