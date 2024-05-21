Андрей Воробьев: очистные сооружения в Сергиевом Посаде построят до конца 2025 г

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по строительству очистных сооружений в Сергиевом Посаде. Их планируют закончить до конца 2025 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Глава региона обсудил планы по реконструкции и строительству объектов ЖКХ в округе. По словам Воробьева, модернизация ЖКХ имеет приоритетное значение для качества жизни.

Конечно, не каждый знает, как работают очистные сооружения, но все точно знают, что это очень важная составляющая для человека, для жизни города и его развития. В Сергиевом Посаде по президентской программе идет строительство современного комплекса очистных сооружений. Его мощность составит 40 тыс. куб. м в сутки. Строители обещают завершить работы в четвертом квартале следующего года. Андрей Воробьев Губернатор Подмосковья

Объекты, на которые поступают сточные воды из Сергиева Посада и ближайших населенных пунктов, куда входят поселки Скоропусковский и Конкурсный, деревня Березняки и другие, введены в эксплуатацию в 1972 году и уже не соответствуют современным стандартам. На данный момент строительство новых очистных сооружений особенно важно для этих территорий. Они будут обслуживать дома, социальные объекты, промышленные предприятия округа.

Существующие очистные сооружения законсервируют, когда начнет работу новый комплекс. Там будут задействованы самая современная технология очистки и обеззараживания сточных вод, а также полностью автоматизированное управление.

Главный технолог очистных сооружений МУП «Водоканал» Валентина Разумова отметила, что существующие очистные сооружения эксплуатируются более 50 лет. В то время они были запроектированы от таких загрязняющих веществ, как органические, взвешенные вещества.

«Новый проект предусматривает глубокое удаление соединений фосфора, обеззараживание сточных вод ультрафиолетом и обработку осадков. С помощью центрифуг обезвоживание осадка производится механически. Это новая технология», — добавила она.

После очистки вода будет сбрасываться в рыбохозяйственный водоем — реку Кончуру.

Сейчас на стройплощадке осуществляют вывоз грунта, прокопку траншеи трубопровода, подготовку песчаного основания цеха доочистки и бетонную подготовку аэротенков (резервуаров). Ежедневно там работают порядка 120 человек, 15 единиц техники.

Руководитель проекта «Группа компаний „ЕКС“» Евгений Груба рассказал, что сейчас все подготовительные работы уже выполнили, их начали в 2023 году.

«Разработаны котлованы, сделаны выносы сетей, которые попадали в зону застройки. Сейчас выполнено порядка 30% объема всех работ», — добавил он.

В Сергиевом Посаде также идет реконструкция городского канализационного коллектора. Специалисты планируют выполнить работы в этом году. В ближайшее время планируется строительство очистных сооружений в селе Сватково и новой системы водоотведения в Сергиевом Посаде. В рамках последнего проекта будет проложено почти 27 км сетей.

В Подмосковье с 2018 года провели различные работы по 15 очистным сооружениям. Благодаря поддержке президента и правительства РФ, нацпроектам, фонду развития территорий реализуются новые крупные объекты ЖКХ. Сегодня идет строительство и модернизация 23 комплексов очистных сооружений.

В Сергиевом Посаде, Коломне, Кашире, Можайске, Наро-Фоминске работы проходят с привлечением средств фонда национального благосостояния. В Щелкове, Лыткарине, Солнечногорске запланировали строительство и реконструкцию объектов в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».