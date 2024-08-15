Андрей Воробьев: очистные сооружения в Дубне реконструируют

Губернатору Московской области Андрею Воробьеву во время его рабочей поездки в Дубну доложили о ходе модернизации очистных сооружений, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Обновления очистных в Дубне ждут давно. Город растет, появляются новые производства, а построенные более полувека назад очистные уже не дотягивают до современных экологических стандартов. Поэтому мы начали реализацию масштабного проекта», — сказал Воробьев.

Он добавил, что данный проект коснется 86 тыс. жителей. Еще рядом расположена самая большая в стране особая экономическая зона (ОЭЗ) «Дубна», которую планируется и дальше расширять.

«Новые очистные рассчитаны, в том числе, и на развитие ОЭЗ, и на перспективное жилищное строительство», — уточнил губернатор.

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Реконструкцию объекта в Дубне проведут в 3 этапа без остановки работы действующих инженерных коммуникаций.

На первом этапе создадут современный высокотехнологичный комплекс, где реализуют самые передовые решения в сфере очистки и обеззараживания сточных вод с автоматизированным управлением. Старые очистные отключат сразу, как только новые подготовят к эксплуатации. После окончания первого этапа значительно уменьшится объем сбросов неочищенных стоков в реку Волгу.

А на последующих стадиях планируется модернизировать объекты на действующих очистных сооружениях. По итогам второго этапа мощность вырастет с 26 до 36 тыс. куб. м в сутки, а после третьего — до 50 тыс. куб. м.

Инвестиции в реконструкцию на первом этапе будут 5,1 млрд рублей. Работы планируют закончить осенью 2026 года.

«Мы значительно увеличиваем мощность очистных сооружений. Рисков срыва графиков нет, никакие инженерные сети не выносятся. Сейчас постепенно завозим оборудование, технику и приступаем к работам. Они рассчитаны на 22 месяца», — сообщил губернатору глава горокруга Дубна Максим Тихомиров.