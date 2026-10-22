Андрей Воробьев: очистные сооружения должны работать четко и безукоризненно

В Подмосковье активно реализуется федеральная программа по строительству очистных сооружений. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в прямом эфире телеканала «360».

По словам Воробьева, в настоящий момент специалисты ведут работы на больших объектах.

«Это президентский проект, очень большой, дорогостоящий. И сегодня у нас в работе большие очистные сооружения, которые желательно не видеть и не слышать о них. И это происходит тогда, когда они работают четко и безукоризненно. Но это технологические комплексы, которые тоже нуждаются в особом подходе и при строительстве, и при эксплуатации», — сказал губернатор.

Он добавил, что в регионе практическая завершена подобная программа по теплоснабжению, но есть большие вызовы по водоснабжению, которые предполагают масштабные инвестиции.

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