Воробьев: к зиме в Подмосковье нужно модернизировать котельные и теплотрассы

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал три элемента подготовки домов к зиме: это котельные, теплотрассы и состояние жилых домов.

«У нас есть три слагаемых, которые, я очень надеюсь, мы понимаем. Первое — это подготовка самой котельной. Это модернизация котла и всего, что с этим связано, — водоподготовки, теплообменников», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он добавил, что второе — это трасса, которая должна также соответствовать низким температурам при высоком давлении. В Подмосковье реализуется большая программа по замене.

«И третье, каждое из слагаемых имеет значение, — это состояние самого жилого дома», — подчеркнул губернатор.