Андрей Воробьев назвал планы по модернизации сферы ЖКХ в Подмосковье
Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
После итогов анализа тех проблем, которые были зафиксированы в прошлом году в сфере ЖКХ, Подмосковье выступило с рядом инициатив, поддержанных парламентом и правительством РФ, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Предложения включают в себя модернизацию системы контроля и обеспечения надежности в системе ЖКХ. Здесь речь идет в том числе о цифровизации.
«Нам нужно провести большую, заметную модернизацию системы энергоснабжения», — сказал губернатор в эфире телеканала «Россия 24».
В дальнейшем планируется модернизировать также очистные сооружения и все, что связано с водоснабжением и водоотведением. Это бытовые, но крайне важные для качества жизни мероприятия, отметил Воробьев.