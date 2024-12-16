Андрей Воробьев назвал планы по модернизации сферы ЖКХ в Подмосковье

После итогов анализа тех проблем, которые были зафиксированы в прошлом году в сфере ЖКХ, Подмосковье выступило с рядом инициатив, поддержанных парламентом и правительством РФ, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Предложения включают в себя модернизацию системы контроля и обеспечения надежности в системе ЖКХ. Здесь речь идет в том числе о цифровизации.

«Нам нужно провести большую, заметную модернизацию системы энергоснабжения», — сказал губернатор в эфире телеканала «Россия 24».

В дальнейшем планируется модернизировать также очистные сооружения и все, что связано с водоснабжением и водоотведением. Это бытовые, но крайне важные для качества жизни мероприятия, отметил Воробьев.