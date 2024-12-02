Андрей Воробьев: населенные пункты зависят от качественного электроснабжения

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что тема стабильного электроснабжения стала одной из приоритетных задач для правительства региона. От ее успешной реализации зависит жизнь не только больших, но и малых населенных пунктов.

Глава региона напомнил, что за качественное электроснабжение отвечают ПАО «Россети», «Мооблэнерго» и еще ряд организаций. От успешной реализации задачи зависит комфорт жителей Подмосковья.

«От устойчивого, стабильного электроснабжения зависят как большие, так часто и малые населенные пункты, коттеджные поселки, СНТ, где часто круглогодично проживают наши жители», — заявил Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее губернатор Подмосковья отметил, что успех подготовки к осенне-зимнему периоду состоит из контроля состояния котельной, качественно подготовленных сетей и готовности домов.

«Как мы знаем, успех состоит из трех слагаемых: первое — это состояние котельной и ее бесперебойное электроснабжение, второе — качественно подготовленные сети как большого диаметра, так и меньшего диаметра. Именно поэтому во многих городах жители могут наблюдать значительные работы по обновлению инфраструктуры, и здесь очень важно, чтобы мы держали руку на пульсе», — сказал Воробьев.

Он добавил, что третье слагаемое — это готовность домов.