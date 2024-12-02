Андрей Воробьев: населенные пункты зависят от качественного электроснабжения
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что тема стабильного электроснабжения стала одной из приоритетных задач для правительства региона. От ее успешной реализации зависит жизнь не только больших, но и малых населенных пунктов.
Глава региона напомнил, что за качественное электроснабжение отвечают ПАО «Россети», «Мооблэнерго» и еще ряд организаций. От успешной реализации задачи зависит комфорт жителей Подмосковья.
«От устойчивого, стабильного электроснабжения зависят как большие, так часто и малые населенные пункты, коттеджные поселки, СНТ, где часто круглогодично проживают наши жители», — заявил Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.
Ранее губернатор Подмосковья отметил, что успех подготовки к осенне-зимнему периоду состоит из контроля состояния котельной, качественно подготовленных сетей и готовности домов.
«Как мы знаем, успех состоит из трех слагаемых: первое — это состояние котельной и ее бесперебойное электроснабжение, второе — качественно подготовленные сети как большого диаметра, так и меньшего диаметра. Именно поэтому во многих городах жители могут наблюдать значительные работы по обновлению инфраструктуры, и здесь очень важно, чтобы мы держали руку на пульсе», — сказал Воробьев.
Он добавил, что третье слагаемое — это готовность домов.