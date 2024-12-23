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Андрей Воробьев: на каждой из 3 тыс котельных установят по три датчика

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время обращения с итогами года рассказал о модернизации теплоснабжения в регионе. В том числе глава подчеркнул, что на каждой из 3 тыс. котельных будут установлены по три датчика.

На данный момент эта работа проведена на 2,6 тыс. котельных.

«Что мы сделали инновационного на каждой из 3 тыс. котельных? <…> Мы поставили три датчика, <…> которые сигналят нам, если один из трех параметров снижен. Это температура на выходе, на входе и давление», — рассказал Воробьев.

В понедельник, 23 декабря, губернатор Московской области провел традиционное обращение с итогами года под названием: «Подмосковье и национальные цели президента. Развитие, укрепление, рост».

В нем глава региона затронул важные вопросы: поддержка СВО, здравоохранение, помощь семьям, благоустройство, строительство школ и садов, экономика, национальные проекты.