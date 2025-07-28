«МБУ — это залог как минимум чистоты. Зимой — это один вызов, осенью, весной и летом — другие. Все это мы прекрасно понимаем. Уборка территории — Московская область большая, большое количество закрепленных территорий должно обслуживаться. Для этого должен быть человек, который умеет администрировать и находящуюся у него в наличии технику, и трудовые ресурсы, которые обязательны, потому что техника до сих пор не ездит без человека. До сих пор человек в определенных местах играет ключевую роль», — подчеркнул Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что, трансформируя культуру работы МБУ, можно будет увидеть заметное снижение жалоб.

«Мы знаем, что когда чисто — тогда и человек ведет себя по-другому», — заключил губернатор.