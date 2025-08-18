Андрей Воробьев: Единый центр управления ЖКХ региона создан в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил созданный Единый центр управления ЖКХ региона. В него в онлайн-режиме стекаются данные со всех объектов ЖКХ, сетей, а также обращения жителей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Центр управления ЖКХ расположен в доме правительства Московской области. Губернатор проверил, как отрабатываются ситуации в случае возникновения аварий или технологических инцидентов в системах тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения.

«Это новый цифровой центр, который позволяет обнаруживать аварии на самых разных этапах. Благодаря цифровизации, установке датчиков мы можем более оперативно реагировать и устранять их и, самое главное, информировать жителей», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что при поддержке президента РФ Владимира Путина в Подмосковье в рамках нацпроекта ведется большая программа модернизации электро-, тепло- и водоснабжения. Речь идет не только про перекладку коммуникаций, но и установку различных узлов — задвижек, частотников, новых котельных. Еще максимальное обновление ждет и все, что связано с электро- и водоснабжением.

По словам главы региона, система работает слаженно при современном управлении, оперативном и профессиональном реагировании на различные вызовы. Центр управления ЖКХ создан по принципам оперативного обнаружения и устранения аварий, а в идеале их не нужно допускать.

Губернатор добавил, что задача властей региона — обеспечить такую же эффективность и прозрачность в работе системы ЖКХ, как в «умном доме», где все процессы оцифрованы и находятся на контроле.

Работа центра

В центре управления ЖКХ применяются передовые технологии и работают высококвалифицированные специалисты. Здесь на одной площадке задействованы министерство ЖКХ Подмосковья, Минэнерго региона и министерство экологии и природопользования области.

В работе участвуют региональные организации, такие как Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба (МОС АВС), «Мособлгаз», «Мособлэнерго», «Мособлтепло», «Мособлводоканал», агентство развития коммунальной инфраструктуры (АРКИ), «Газпром Теплоэнерго Московская область» и «Россети Московский регион».

Сотрудники центра круглосуточно следят за состоянием объектов коммунальной инфраструктуры. Это позволяет оперативно обмениваться информацией и эффективно реагировать на нештатные ситуации. Ежедневно формируются отчеты о состоянии объектов, в которых фиксируются все внештатные ситуации.

Все данные собираются в едином центре — региональной системе мониторинга аварий. Данные поступают из информационных систем ресурсоснабжающих организаций, диспетчерских служб, муниципальных служб ЕДДС и 112.

Информация поступает от датчиков, установленных на котельных (подключено 2,42 тыс. объектов) и центральных тепловых пунктах (на данный момент подключено 136 ЦТП, до конца года планируется подключить все 1318 ЦТП). Помимо этого, используется цифровая база ГИС «Инженерные сети» (ZULU), которая позволяет в режиме реального времени получать доступ к схемам коммунальных сетей и оценивать сроки восстановления ресурсов.

Если происходит сбой или авария, информация при помощи чат-бота оперативно доводится до руководства отраслевых министерств. Работа специально выстроена так, чтобы все службы получали сигнал одновременно.

При обнаружении завоздушенности в системе отопления управляющая организация принимает меры. Контроль осуществляет Минчистоты Подмосковья. С 2026 года управляющие организации будут контролировать развоздушивание при запуске отопления. Центр также будет следить за уборкой территорий после снегопадов и состоянием подвалов после аварий на трубопроводах.

Кроме того, в 2026 году планируется внедрить искусственный интеллект для прогнозирования планового времени устранения нарушения подачи ресурса потребителям.

Еще одна важная задача центра управления ЖКХ – коммуникация с жителями Подмосковья. Они должны понимать реальные сроки восстановления подачи воды или тепла. В течение 15 минут управляющая компания должна предоставить информацию жителям: сообщение должно быть размещено в чатах домов и на информационных стендах.