Андрей Воробьев: для жителей СНТ важно качественное электроснабжение

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время обращения с подведением итогов года отметил, что СНТ — это отдельная и любимая властями категория. Часто люди живут здесь постоянно, поэтому для них очень важно качественное электроснабжение.

Воробьев подчеркнул, что СНТ были образованы давно. Сегодня возможности страны позволяют людям отдыхать цивилизованно. Поэтому СНТ, которые были образованы, нуждаются в заботе правительства региона.

«В части СНТ люди живут постоянно, им требуются дорога, электроснабжение. А как может быть надежным электроснабжение, если сети бесхозяйные, а щиток висит непонятно на чьем балансе и никак не обслуживается», — заявил Воробьев.

Поэтому вместе с Мособлдумой, экспертами был принят закон, который предполагает рождение новых поселков уже в статусе ИЖС.

«Это значит, что те, кто там будет жить, имеют право претендовать на дороги, стабильное электроснабжение, своевременный вывоз мусора. Мы приняли этот закон. Я очень надеюсь на то, что наши уважаемые общественники, депутаты в этом тоже разобрались и смогут доходчиво объяснить все тем, кого это касается», — добавил губернатор.

Также Воробьев коснулся темы перевода сельскохозяйственных земель. Это возможно там, где нужно развитие экономики, если эта земля не используется.

«Основной ресурс для обеспечения продовольственной безопасности должен быть защищен. Поэтому мы вносим в Мособлдуму первый в нашей стране законопроект, в соответствии с которым перевод таких земель потребует согласия парламента», — заключил Воробьев.

В понедельник глава Московской области провел традиционное обращение с итогами года под названием: «Подмосковье и национальные цели президента. Развитие, укрепление, рост».

В нем глава региона затронул важные вопросы: поддержка СВО, здравоохранение, помощь семьям, благоустройство, строительство школ и садов, экономика, национальные проекты.