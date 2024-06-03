Андрей Воробьев: детские площадки нужно поддерживать в хорошем состоянии

Каникулы начались, и часто стало видно, что есть жалобы на детские площадки, отметил глава Московской области.

«В свое время Евгений Акимович (Хромушин, вице-губернатор Подмосковья — министр энергетики региона — ред.) предложил специальную службу, которая является мобильной в городе и своевременно специализируется на ремонте детских площадок», — заявил Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

По его словам, вместе с тем власти понимают, что часто это ответственность управляющих компаний.

«Сегодня еще раз прошу внести ясность в состояние и ход работ, а также новую программу, которую, я так понимаю, мы продолжаем», — поручил Воробьев.