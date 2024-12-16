Андрей Воробьев: 100 млрд руб направят на улучшение теплоснабжения в Подмосковье

Порядка 100 млрд рублей будет направлено на улучшение теплоснабжения в Подмосковье. Средства пойдут на опережающую замену того, что требует особого внимания, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Кроме физической замены котла или трубы, очень важно подумать, как этим управлять», — отметил Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он уточнил, что важно видеть тот или иной сбой в работе коммунальных систем в первые секунды, а не через какое-то продолжительное время, когда не миновать неудобств и трагедии.

Губернатор отметил, что для этого применяются технологии искусственного интеллекта.