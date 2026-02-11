Андрей Иванов проверил работу модернизированной котельной в Горках-10

Котельная в поселке Горки-10 прошла модернизацию в 2025 году. На объекте установили датчики онлайн-контроля, которые фиксируют температуру и давление на трубопроводах и передают данные в систему мониторинга «ЖКХ-Контур». Благодаря этому специалисты могут отслеживать параметры работы котельной с любых устройств и получать мгновенные оповещения при отклонениях.

Андрей Иванов отметил, что котельная стала частью пилотного проекта «Цифровая котельная». В округе датчиками оснащены 141 котельная и 101 центральный тепловой пункт. Вся документация ведется в едином цифровом контуре, а данные обновляются каждые 15 минут и доступны операторам, диспетчерам и профильным министерствам. По словам главы округа, такие меры повышают надежность системы и ускоряют реагирование на изменения в работе оборудования.

Котельная в Горках-10 построена в 1988 году, ее мощность — 50 Гкал/ч. За время эксплуатации на объекте провели модернизацию оборудования, установили дополнительный котел и обновили системы водоподготовки, газоснабжения, насосное и электросиловое хозяйство. Сейчас котельная оснащена четырьмя водогрейными котлами, два из которых работают, два находятся в резерве. Объект обеспечивает теплом и горячей водой 33 жилых дома и 5 социальных учреждений.

В регионе реализуют пилотный проект по переводу документации по теплу в электронный вид. Поддерживаемый федеральным правительством проект затрагивает 5 городских округов — Одинцовский, Балашиху, Подольск, Мытищи и Можайский.

«Раньше параметры котельных хранились в огромных бумажных журналах, а сегодня они заносятся в компьютер. В случае возникновения какой-нибудь неполадки параметр сразу же окрашивается в красный цвет, что позволяет нам принимать оперативные решения. Поэтому мы стараемся всю документацию переносить в цифру, в теплоснабжении время имеет принципиальное значение в случае возникновения чрезвычайной ситуации», — сказал Воробьев.