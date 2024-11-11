Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 17:33

Акция «Сдай старые шины на «Мегабак» продлили в Подмосковье до 25 ноября

Экологическая акция «Сдай старые шины на «Мегабак», стартовавшая в Московской области 21 октября, продлена до 25 ноября. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Чтобы принять участие в эко-акции, нужно привезти старые автопокрышки на любой из пунктов приема «Мегабак», сделать креативное фото и разместить его в соцсети ВКонтакте с хештегом #сдалшинынаМегабак.

Сотрудники министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья выберут победителей среди множества фоторабот.

Участников, занявших призовые места, ждут подарки, сувениры и сертификаты на покупку новых шин:

1 место — 20 тыс. рублей;

2 место — 15 тыс. рублей;

3 место — 10 тыс. рублей.

Автомобильные шины — это многофункциональный вторичный ресурс, из которого можно получить резиновую крошку, текстильные волокна и герметики.

На сегодняшний день в рамках акции уже собрано более 300 тонн старых автопокрышек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.