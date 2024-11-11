Акция «Сдай старые шины на «Мегабак» продлили в Подмосковье до 25 ноября
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Экологическая акция «Сдай старые шины на «Мегабак», стартовавшая в Московской области 21 октября, продлена до 25 ноября. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Чтобы принять участие в эко-акции, нужно привезти старые автопокрышки на любой из пунктов приема «Мегабак», сделать креативное фото и разместить его в соцсети ВКонтакте с хештегом #сдалшинынаМегабак.
Сотрудники министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья выберут победителей среди множества фоторабот.
Участников, занявших призовые места, ждут подарки, сувениры и сертификаты на покупку новых шин:
- 1 место — 20 тыс. рублей;
- 2 место — 15 тыс. рублей;
- 3 место — 10 тыс. рублей.
Автомобильные шины — это многофункциональный вторичный ресурс, из которого можно получить резиновую крошку, текстильные волокна и герметики.
На сегодняшний день в рамках акции уже собрано более 300 тонн старых автопокрышек.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.
Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.