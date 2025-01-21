Акция по раздельному сбору мусора прошла в дошкольном учреждении в Видном

Ежемесячную акцию по раздельному сбору мусора провели в Ленинском округе. Она состоялась возле дошкольного отделения Видновского художественно-технического лицея. В ней приняли участие дети и взрослые. Об этом сообщает пресс-служба муниципального образования.

«Наш детский сад «Солнышко» много лет участвует в экологической программе. Начинали с малого — со сбора пластиковых крышечек. Вначале этим занимались только сотрудники, затем к ним подключились дети и родители. Мы регулярно рассказываем воспитанникам о важности таких акций, учим их сознательно относиться к экологическим проблемам, в частности к раздельному сбору мусора. Детям хочется и нравится быть полезными для родного города, страны и даже всей планеты. Поэтому мы работаем с ними в данном направлении, делаем стенды, плакаты, выпускаем стенгазеты. Акции по сортировке мусора — часть большого проекта по экологическому просвещению», — сказала педагог-психолог образовательной организации Ирина Болотская.

В ходе акции были собраны пластиковые бутылки, крышки, целлофановые пакеты, блистеры от лекарств, другие упаковочные материалы, пригодные ко вторичной переработке, которые дети и взрослые собирали 2 месяца в преддверии акции.

«Я вижу конкретный результат таких акций: все отсортировано по отдельным мешкам, а значит, пойдет на благие цели, принесет пользу. Стараюсь по мере возможностей вносить и свой вклад в хорошее дело. У себя дома я сортирую отдельно жестяные банки, пластиковые и стеклянные бутылки, картон», — рассказала участница акции Антонина Феоктистова.

Для накопления вторсырья в Ленинском городском округе установлены 600 синих контейнеров, порядка 15 фондоматов для приема пластиковой тары и алюминия, 30 экопунктов для макулатуры, 3 экобокса для текстиля и Мегабак для крупногабаритных отходов, подлежащих переработке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.