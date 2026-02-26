Адвокат объяснил ответственность за травмы на детской площадке

Управляющая компания отвечает за травмы ребенка на неисправной детской площадке. Об этом адвокат Андрей Алешкин сообщил Life.ru .

Если площадка находится в ведении управляющей компании, именно она обязана следить за ее состоянием и безопасностью оборудования.

Алешкин пояснил, что после происшествия необходимо вызвать скорую помощь или полицию. Медики и участковый фиксируют травму и место инцидента, затем устанавливается, на чьем балансе находится объект. После этого можно направить досудебную претензию или обратиться в суд.

«Если выяснится, что объект был в ненадлежащем состоянии, не обслуживался должным образом, представлял опасность и своевременно не был демонтирован, дело может дойти до уголовной ответственности руководителя управляющей организации или ответственного лица», — отметил адвокат.

По его словам, вид наказания зависит от степени вреда здоровью. Возможны административные штрафы, а материалы проверки могут направить в профильное ведомство, например, в жилищную инспекцию.

«Возбуждается административное производство, по итогам которого принимается решение о наложении штрафа. Какое именно ведомство будет рассматривать дело, зависит от тяжести вреда и длительности бездействия управляющей компании», — уточнил эксперт.

Юрист подчеркнул, что ключевое значение имеют доказательства и причинно-следственная связь между травмой и состоянием площадки.

«Если экспертиза установит, что травма произошла именно из-за технического состояния объекта, это позволит взыскать компенсацию и доказать вину управляющей компании», — заключил Алешкин.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.