98% тепловых сетей Подмосковья протестировали перед отопительным сезоном

На территории Московской области проверено более 98% тепловых сетей. С начала проведения гидравлических испытаний, стартовавших 5 апреля, специалисты МОС АВС провели 3 534 выезда для участия в работе комиссий по проверке теплопроводов. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Протестированы все тепловые сети в 51 муниципалитете, а в 4 из оставшихся городских округов уже завершено более 90% проверок. Среди них — Солнечногорск, где проинспектировали 66% теплопроводов, и Можайский, который завершил 74% работ.

«Наша задача — обеспечить стабильное и надежное функционирование коммунальных систем региона. Уже протестировано большинство тепловых сетей Московской области, и это показатель высокоорганизованной и слаженной работы всех специалистов. Мы продолжаем планомерно и в кратчайшие сроки устранять возникающие неполадки, чтобы жители Подмосковья могли уверенно рассчитывать на качество коммунальных услуг», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

За прошедшую неделю оперативные группы МОС АВС выполнили 57 выездов в муниципальные образования, а рабочие бригады — 35. За этот период было зафиксировано 325 технологических сбоев:

130 случаев касались горячего водоснабжения;

62 — холодного водоснабжения;

128 — электроснабжения.

В общей сложности с начала года специалисты ГКУ МО «МОС АВС» совершили 6703 выезда для оказания помощи муниципалитетам региона. Из них 5 563 раз выезжали оперативные группы и 1140 раз — рабочие бригады.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.