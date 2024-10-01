98% теплопроводов Подмосковья проверили перед отопительным сезоном

Подготовка к зимнему сезону в Московской области приближается к завершению. На сегодняшний день протестировано 98% тепловых сетей региона. В ходе гидравлических испытаний, проводимых с 5 апреля, оперативные группы ГКУ МО «МОС АВС» приняли участие в 3 519 выездах для проверки состояния тепловых сетей, обследовав в 57 муниципалитетах 10 204 километра теплопроводов от общего объема в 10 440 километров. При этом было обнаружено 1 880 утечек. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

«Подготовка к зиме — это ключевая задача для всей коммунальной инфраструктуры Подмосковья. Сегодня мы наблюдаем высокие результаты проведенных работ — почти все сети проверены и готовы к эксплуатации в условиях холодов. Наша задача — обеспечить полную готовность региона к сезону и минимизировать риски технологических сбоев в отопительный период», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

49 муниципалитетов полностью проверили свои тепловые сети. Из 8 оставшихся в пяти городских округах проверили более 90% теплопроводов.

Также за минующую неделю на контроль МОС АВС было поставлено 289 технологических сбоев, из которых 131 касались горячего водоснабжения, 54 — холодного и 103 — электроснабжения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.