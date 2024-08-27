94 подъезда отремонтировали в жилых домах Люберец с начала года

С начала текущего года в городском округе Люберцы отремонтировали 94 подъезда из 128 запланированных, сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы ведутся в рамках программы губернатора Андрея Воробьева «Мой подъезд».

«В текущем году мы запланировали отремонтировать 129 подъездов. Из них у управляющей компании АО „ЛГЖТ“ — 105, ООО „УК Забота о доме“ — 15, ПЖК „Полет“ — 2, НП „Содружество жилищных управляющих организаций Люберецкого района“ — 7. В настоящий момент ремонт выполнен в 94 подъездах, работы продолжаются в 35. До 1 сентября все планируется завершить», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он пояснил, что во время ремонта обновляется полностью входная группа подъезда, меняется дверь, устанавливается со специальным окошечком для безопасности жителей. Все цветовые решения согласовываются с собственниками жилья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.